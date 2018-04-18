С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по жалобе Первого канала отменил взыскание с него 300 тысяч рублей в пользу компании "Музыкальное право", владельца прав на песни Виктора Цоя, за незаконное, по мнению этой компании, использование песни "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Как следует из материалов дела, в марте 2016 года в эфире Первого канала использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого было включено произведение Цоя, на его использование, по мнению истца, должен был быть заключен договор.
Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы 19 апреля рассмотрит иск Роберта Цоя, отца погибшего в автокатастрофе в августе 1990 года лидера группы "Кино" Виктора Цоя, о расторжении договора на передачу компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни. До завершения этого судебного разбирательства приостановлено рассмотрение еще одного иска "Музыкального права" к Первому каналу о взыскании 500 тысяч рублей компенсации за использование произведений Цоя.
В декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".