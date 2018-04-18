Напавший на школу в Башкирии подросток был "колумбайнером"

НИЖНИЙ НОВГОРОД 18 апр — РИА Новости. Подросток, который напал с ножом на преподавателя и ученицу в башкирском Стерлитамаке, был фанатом "колумбайна", сообщила РИА Новости его знакомая.

"Он говорил, что его гнобили в школе, над ним издевались", — рассказала девушка.

"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо). Жертвами стали 13 человек.

Нападение и поджог

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы номер 1 зашел в кабинет информатики, ранил ученицу в руку, напал на преподавателя. После этого школьник разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Затем он нанес себе ножевое ранение.

Одна из учениц, испугавшись сигнализации, попыталась выпрыгнуть из окна. От пожара никто не пострадал.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили четырех человек, включая самого нападавшего. Учительницу оперируют.

Подросток на учете в полиции не состоял, был из хорошей семьи, однако на него жаловались в органы профилактики из-за агрессивного поведения в соцсетях.

В комиссии по делам несовершенных сообщили, что школа, в которой произошло нападение, — коррекционная. В ней учатся дети с "задержкой психического развития".

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о халатности.