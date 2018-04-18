Димитровградские депутаты покупали сигареты и мороженое на бюджетные деньги

САМАРА, 18 апр — РИА Новости. Прокуратура Димитровграда выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности местной думы, в частности, некоторым депутатам незаконно возмещались расходы на приобретение напитков, сигарет и мороженого, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Димитровграда Ульяновской области в ходе проверки исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства выявила многочисленные грубые нарушения… Ряду депутатов незаконно возмещались расходы на приобретение напитков, сигарет, мороженого", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проверки также установлено, что многие депутаты возмещали расходы на бензин, который они заливали в свои личные автомобили. "Данные, свидетельствующие о том, что указанные затраты связаны с осуществлением полномочий как представителей органа законодательной власти, отсутствуют", — сказано в релизе.

Прокурор Димитровграда потребовал от главы города незамедлительно устранить выявленные в ходе проверки нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.