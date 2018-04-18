Опубликовано видео с места нападения на школу в Башкирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В сети появилось видео с места нападения на школу в Башкирии. Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, что детей вывели во двор, а из окон школы идет дым. К месту происшествия подъезжают пожарные машины.

"Сейчас у нас просто горит школа. Все плачут, приехали пожарные, это очень страшно", — отметила автор видео.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, в Стерлитамаке 17-летний ученик коррекционного класса напал с ножом на одноклассницу и учительницу. После этого он разлил в классе горючую жидкость и устроил, а затем нанес себе ножевое ранение. Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна.

Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Пострадавшие — трое учеников и преподаватель, доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Следственного комитета, после инцидента в отношении 17-летнего школьника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.