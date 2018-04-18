СК возбудил два дела после ЧП в башкирской школе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. После инцидента в школе Стерлитамака в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщается на канале СК в "ТамТам".
Уголовное дело также возбудили по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, уточняется в сообщении.
Следователи установили, что в органы профилактики поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка.
В среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, ранил ножом одноклассницу, учителя и себя, а также попытался устроить пожар в кабинете.