Глава Башкирии выехал в школу, где ученик пытался поджечь класс

УФА, 18 апр — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в школе в городе Стерлитамак, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Фанур Ягафаров.

Ранее в экстренных службах Башкирии РИА Новости сообщили, что в школе №1 в Стерлитамаке ученик пытался поджечь кабинет информатики. Следователи выехали на место происшествия.

"Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее", — сказал Ягафаров.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.