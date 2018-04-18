В одной из школ Стерлитамака школьник пытался поджечь учебный класс

МОСКВА/УФА, 18 апр — РИА Новости. Школьник пытался поджечь учебный класс в школе в башкирском Стерлитамаке, он задержан, сообщил РИА Новости по телефону источник в экстренных службах республики.

"Инцидент произошел в школе номер 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются.

Следователи выехали в школу в Башкирии, где было задымление, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", — сказал она.

"Решается вопрос о возбуждении уговорного дела", — сообщили РИА Новости в свою очередь пресс-службе СК России.