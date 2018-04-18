Подростки в Туве отравились этиленгликолем

КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Результаты экспертизы показали, что вещество, которым отравились девять подростков в Туве, является этиленгликолем, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.

Ранее СК проинформировал, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место покупки фальсифицированного алкоголя. По данным минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из села Торгалыг Улуг-Хемского района утром во вторник. Второй вызов поступил позже — на машине привезли еще восемь подростков 2003-2004 годов рождения. Состояние пятерых из них оценивается как стабильно тяжелое, четырех — как стабильное.

Ранее глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что, по предварительным данным, бутыль с жидкостью была найдена третьеклассниками на территории пустующего дома, затем жидкость попала в руки детей старшего возраста.

"Экспертиза проведена. Представленный образец жидкости является этиленгликолем. Это токсическое вещество", — сказал собеседник агентства.

В правительстве Тувы РИА Новости сообщили, что подросток, который находился в тяжелом состоянии, не показывает отрицательной динамики, его состояние стабильно. За состоянием детей лично следит главный токсиколог республики.

Этиленгликоль представляет собой бесцветную жидкость без запаха со сладковатым вкусом. Попадание вещества может привести к необратимым изменениям или смерти.