МЧС начало второй этап учений по ликвидации последствий паводка

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МЧС РФ в среду приступило ко второму этапу всероссийских учений по ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня начался второй этап всероссийского командно-штабного учения. В течение суток с 06.00 (мск) 18 апреля до 06.00 19 апреля предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками", — рассказали в министерстве.

Учения проходят во всех регионах России. В соответствии с вводными, в каждом из них к местам условных подтоплений выдвинутся подвижные пункты управления.

"На территориях, где условно разгулялась стихия, будут проводиться поисковые работы и спасение людей на воде, в том числе с применением вертолетов, многофункциональных катеров, судов на воздушной подушке и аэроботов, для мониторинга паводковой обстановки задействуют беспилотную авиацию", — уточнили в ведомстве.

При этом, как подчеркнули в МЧС, в регионах, где уже введен режим ЧС из-за половодья, учения будут проходить на реально пострадавших от воды объектах и населенных пунктах.

Будут проводиться инженерные работы по защите населенных пунктов: расчистка русел рек, взрывы льда для предупреждения ледовых заторов и другие мероприятия. В некоторых регионах будут развернуты пункты временного размещения и городки жизнеобеспечения. Отдельно в ходе учений будет отработано взаимодействие между ведомствами, привлекаемым при ликвидации ЧС.

Всероссийские командно-штабные учения под руководством МЧС РФ проходят на территории страны с 17 по 19 апреля в соответствии с решением Совета безопасности РФ. Они проходят в три этапа: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, во второй — отрабатывается ликвидация подтоплений, вызванных паводком, в третий — ликвидация условных природных пожаров. По указанию главы МЧС РФ Владимира Пучкова, во все федеральные округа для контроля и координации учения направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства.