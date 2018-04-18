В Хабаровске подросток погиб под колесами поезда

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Подросток погиб в Хабаровске, попав под колеса поезда, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

"Следствием установлено, что 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка на главном четном пути, 8540 км пикет № 9 Дальневосточной железной дороги произошел наезд поезда на несовершеннолетнего хабаровчанина 2001 года рождения" — говорится в сообщении.

По факту смерти 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Допрошены свидетели, назначены экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.