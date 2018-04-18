Маньяк с добрым лицом: как бывший спасатель насиловал и убивал девушек

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Виктор Арапов. В Екатеринбурге предъявили обвинение Алексею Фалькину, задержанному в апреле 2017-го по подозрению в убийстве девушки. Бывший сотрудник МЧС оказался серийником — на его счету около десяти жертв. О том, как удалось выйти на след маньяка и выяснить обстоятельства его многочисленных преступлений, — в материале РИА Новости.

Охота на девушек

Год назад, 15 апреля 2017-го, жительница Верхней Пышмы (это пригород Екатеринбурга) Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. Выйдя из подъезда, она позвонила ей и сказала, что скоро будет. В этот момент связь оборвалась.

"Ира не появилась у знакомой ни через пять минут, ни через десять, ни через час. Хотя идти было недалеко — в соседний дом, — рассказал РИА Новости друг семьи Игорь. — Вечером она не вернулась домой, и муж поднял тревогу".

На поиски вышли почти все жители района. Методично прочесывали дворы, подъезды и парки, заглядывали в канализационные люки, осматривали чердаки. На следующий день у входа в один из подвалов увидели капли крови. Сюда спустя какое-то время полицейские привезли неизвестного, который, спрятав голову под капюшоном, что-то им показывал и рассказывал. Выставили усиленное оцепление.

"Родственники и друзья Вахрушевой все это время оставались в полном неведении, но постепенно осознавали, что Иру, скорее всего, убили, — продолжает Игорь. — Их худшие опасения подтвердились, когда задержанный указал следователям место, где спрятал тело".

По версии следствия, 34-летний житель Екатеринбурга Алексей Фалькин, бывший сотрудник МЧС, 15 апреля 2017 года целый день рыскал по городу в поисках жертвы. Наткнулся на симпатичную девушку, болтающую по телефону.

"Он набросился со спины, заткнул ей рот и потащил в ближайший подвал, но дверь была закрыта, — сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. — Тогда он прямо на лестнице изнасиловал девушку, а потом ударил ножом. Тело спрятал в багажник автомобиля, вывез в лес, надругался над ним и закопал". У Вахрушевой остался пятилетний сын.

Совершив убийство, Фалькин отправился домой и лег спать. Утром в его дверь постучали оперативники. "Мы провели поквартирный обход и получили описание машины подозреваемого, — продолжает источник. — У него был "Рено Логан". Проверив всех владельцев похожих автомобилей по картотекам, вышли на Фалькина. В багажнике обнаружили следы крови".

© Фото : Издание "Наша Газета" Цветы у подвала дома, где была убита Ирина Вахрушева из Верхней Пышмы © Фото : Издание "Наша Газета" Цветы у подвала дома, где была убита Ирина Вахрушева из Верхней Пышмы

Раскаялся и взялся за старое

Преступник сразу во всем сознался. По его словам, решение расправиться с Вахрушевой было спонтанным. "Я психически нездоров, меня периодически посещают мысли, от которых я не могу избавиться, — заявил он на суде при избрании меры пресечения. — Это мысли об убийствах. Но я не дурак и, чтобы не испортить себе жизнь, не обращаюсь к психиатру. А вообще я совершил много преступлений".

Сотрудникам третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Свердловской области потребовался год, чтобы в деталях воссоздать криминальный путь Фалькина. Все началось еще в 2004-м — именно тогда маньяк убил первую девушку. Спустя год — еще одну. Действовал он на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района.

Со стороны Фалькин казался совершенно нормальным — был женат, воспитывал двоих детей, работал спасателем в МЧС. Впервые в поле зрения оперативников он попал в конце 2012-го по подозрению в изнасиловании молодой учительницы. "Я ехал на машине, по дороге подсадил к себе голосующую девушку, — рассказал на допросе Фалькин. — У нее не было денег, и я предложил расплатиться натурой".

Получив отказ, он ударил пассажирку головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Его задержали лишь спустя полгода. Фалькину грозил серьезный срок, но он пошел на сделку со следствием, полностью признал вину, раскаялся в содеянном и получил три с половиной года колонии. Об остальных преступлениях он тогда промолчал.

"Жизнь одной из потерпевших, которой обвиняемый нанес несколько ударов отверткой, спасли случайные прохожие, — рассказали в СУ СКР по Свердловской области. — Услышали, как девушка зовет на помощь, и спугнули насильника. Это произошло тоже в 2012-м".

После ареста жизнь Фалькина пошла под откос — он лишился работы, семьи и друзей. Впрочем, переживал недолго. Освободившись, нашел себе новую подругу, устроился токарем на завод и опять вышел на охоту.

"Всего от его рук пострадали около десяти девушек, в том числе две несовершеннолетние. Три погибли, — резюмируют следователи. — Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Угрозы убийством", "Умышленное уничтожение чужого имущества" и "Надругательство над телом умершей".

Без тормозов

Вскоре после убийства Вахрушевой в интернете появилась петиция с просьбой приговорить Фалькина к смертной казни. Ее авторы опасаются, что из-за проблем с психикой он сможет избежать реального наказания.

"Как правило, совершив первое преступление, маньяк уже не может остановиться, — рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов. — Убийства и изнасилования будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят. Некоторые серийные преступления так и остаются нераскрытыми".

По его словам, маньяки — это больные люди, очень часто с отклонениями на сексуальной почве. "Они не могут получить удовлетворение нормальным способом, — продолжает эксперт. — Тому бывают разные причины, например, детская психологическая травма".

Серийников очень сложно вычислить. "Маньяк совершенно не отличается от обычных людей. Он законопослушный, у него семья, нормальная работа. Словом, ничем не выделяется из толпы, — резюмирует Тхостов. — Поэтому, когда такие люди попадаются, нужно тщательно изучать их психологию".