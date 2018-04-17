МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры не допустили приватизацию по заниженной цене управляющей компании "Роснано" в 2017 году, что привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.

"Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны. Например, в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО "Роснано" стоимостью 147 миллиардов рублей (приостановлена приватизация ООО "УК "Роснано" по заниженной цене)", — говорится в тексте.

ООО "Управляющая компания "Роснано" управляет активами АО "Роснано" и новыми инвестиционными фондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий" и на 100% принадлежит государству.