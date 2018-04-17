Стали известны подробности отравления подростков в Туве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спиртосодержащую жидкость, отравившую девять подростков в Туве, им продали два ученика младших классов, которые нашли ее в заброшенном доме, передает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее СК проинформировал, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место покупки фальсифицированного алкоголя. По данным минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из села Торгалыг Улуг-Хемского района утром во вторник. Второй вызов поступил позже — на машине привезли еще восемь мальчиков 2003–2004 годов рождения. Состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков — стабильное. РИА Новости также сообщали, что уполномоченный по правам ребенка в Туве Ольга Россова выехала к месту ЧП и посетила детей в больнице.

"Предварительной проверкой установлено, что 15 апреля два несовершеннолетних учащихся третьего и четвертого класса средней общеобразовательной школы в с. Торгалыг якобы в поиске гаек залезли в хозяйственную пристройку пустующего жилого дома, где обнаружили большую стеклянную 25-литровую бутыль, частично наполненную жидкостью", — информирует пресс-служба детского омбудсмена.

Дети подумали, что в бутылке находится алкоголь и решили его продать, чтобы купить сладости. "Содержимое ребята перелили в три найденные пустые бутылки и в этот же день одну бутылку передали старшеклассникам, которые тем же вечером распили ее в компании из пяти человек. На следующий день, 16 апреля, они передали оставшиеся две бутылки "напитка" другим четверым старшеклассникам, которые также распили их и разошлись по домам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что утром 17 апреля у одного из мальчиков резко ухудшилось самочувствие, и родители срочно увезли его в больницу, мамы остальных детей созвонились и выяснили, что здоровье ухудшилось у каждого из выпивавших жидкость, их сразу госпитализировали.

По данным пресс-службы, с помощью санитарной авиации все дети переправлены в республиканскую детскую больницу в городе Кызыл, их состояние улучшается. "После получения информации о госпитализации силами отдела по делам несовершеннолетних и совета профилактики школы проведена проверка, установлен ход предшествующих событий, разысканы и помещены в больницу остальные пострадавшие старшеклассники", — отмечает пресс-служба.