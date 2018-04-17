Прокуроры за год не допустили 42% внеплановых выездных проверок бизнеса

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры в 2017 году не допустили проведения 42% внеплановых выездных проверок бизнеса, предотвращено незаконное вмешательство в работу 15 тысяч бизнесменов, следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившего в Совет Федерации.

Так, по данным надзорного ведомства, при формировании сводного плана проведения проверок на 2018 год исключено 62 тысячи мероприятий из 412 тысяч предложенных контролирующими органами.

"Из 35 тысяч внеплановых выездных проверок в прошлом году почти половина отклонена прокурорами (42%), в большинстве случаев – ввиду отсутствия оснований для их проведения, что предотвратило незаконное вмешательство в деятельность около 15 тысяч предпринимателей", — говорится в докладе.