В Нижегородской области будут судить женщину, подозреваемую в убийстве сына

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мать, заколовшая ножом двухлетнего сына в декабре прошлого года, предстанет перед судом в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 10 декабря прошлого года в квартире дома по улице Кудьминской в Нижнем Новгороде мать много раз ударила ножом своего двухлетнего сына. Ребенок от полученных ранений скончался на месте. Отец мальчика вызвал медиков и правоохранителей.

Проведенная в ходе предварительного расследования судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у женщины есть признаки хронического психического расстройства, из-за чего она не может осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим она помещена в психиатрическую больницу.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера", — говорится на сайте.