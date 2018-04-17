В Ярославле из ТЦ эвакуировали около 800 человек из-за возгорания проводки

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области эвакуировали около 800 человек из торгово-развлекательного центра в Ярославле из-за возгорания проводки в одном из магазинов, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"У одного из арендаторов торгового центра загорелась проводка, возникло задымление. Были эвакуированы около 800 человек", — сказал представитель ГУ МЧС.

Собеседник агентства подчеркнул, что небольшое возгорание уже потушено. Он также уточнил, что инцидент произошел в ТРЦ "Вернисаж". Это один из крупнейших торговых центров Ярославской области.