Акционеры "Зимней вишни" заявили, что не занимались оперативным управлением

НОВОСИБИРСК, 17 апр — РИА Новости. Акционеры компании "Кемеровский кондитерский комбинат", в том числе миллиардер Денис Штенгелов, не занимались оперативным управлением торговым центром "Зимняя вишня", который сгорел в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Кондитерус Ком", совладельцем которой является Штенгелов.

"Оперативным управлением площадей ТРЦ "Зимняя вишня" ("Кемеровскому кондитерскому комбинату" принадлежала часть торгового центра) акционеры, в том числе Денис Штенгелов, не занимались. Поскольку по факту случившегося идет расследование, до его завершения от других комментариев решено воздержаться", — говорится в ответе "Кондитерус Ком" на запрос РИА Новости о сроках возможного приезда Штенгелова в Россию и возможных проблемах с финансированием ремонта системы пожарной безопасности ТЦ.

Как сообщалось ранее, основной собственник ТЦ "Зимняя вишня" — компания "Кемеровский кондитерский комбинат", которым владеет компания "Кондитерус Ком", главным акционером которой является Штенгелов. После трагедии он сообщал РИА Новости, что планирует вернуться в Россию, однако точные даты не назвал.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. До этого Бастрыкин отмечал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы). В рамках возбужденного после пожара уголовного дела арестованы восемь человек, в том числе гендиректор компании-собственника здания ТЦ ("Кемеровский кондитерский комбинат") Юлия Богданова и технический директор этой компании Георгий Соболев.