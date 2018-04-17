ФАС заподозрила десять крымских поставщиков бензина в сговоре

Очередь на одной из автозаправок Симферополя

Очередь на одной из автозаправок Симферополя

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против десяти крымских компаний, обеспечивающих автозаправки полуострова нефтепродуктами, сообщается на сайте ведомства.

ФАС проанализировала розничный рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива. Выяснилось, что компании несколько раз перепродавали друг другу нефтепродукты, прежде чем они поступали на АЗС.

"В результате этих соглашений у компаний появилась возможность влиять на условия обращения товара на рынке, в частности оказывать существенное влияние на розничную цену реализации. Все это послужило поводом для возбуждения антимонопольного дела", — отметили в ведомстве.

Среди компаний, в отношении которых возбуждено дело, — "РУАНТ", "Консонанс", "Фирма ТЭС", "Кедр", "Брокерский альянс независимых трейдеров", "Дартс", "Топливная компания Карат", "Продукт-инвест", "КД-ойл" и "Синергия Ойл Групп".

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