Суд оставил под стражей студента МГИМО, устроившего смертельное ДТП

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, из-за которого погиб байкер Аркадий Дымов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тем не менее, суд сократил на 10 суток время содержания под стражей Смелова, обвиняемого в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Суд постановил: постановления суда первой инстанции изменить, назначить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня, в остальной части жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Анастасия Трубникова.

В декабре Дорогомиловский суд Москвы заключил обвиняемого под стражу до 21 июня.

По словам адвоката Дымова Дмитрия Рощина, в отношении Юлии Дубовцевой, которая находилась за рулем автомобиля, было прекращено уголовное преследование. Защитник добавил, что девушка была освобождена из-под домашнего ареста несмотря на то, что большинство свидетелей ДТП, в том числе и друзья байкера, не подтвердили вмешательство Дымова в управление автомобиля и возложили вину в аварии на неё.

Отец погибшего мотоциклиста в ходе рассмотрения жалобы попросил суд оставить обвиняемого под стражей, напомнив, что мужчина "цинично скрылся с места ДТП, после чего сел в свой автомобиль и совершил ещё несколько аварий".

"Он должен находиться под стражей, а суд в дальнейшем решит его судьбу", — добавил родственник Аркадия Дымова.

Адвокат Дмитрий Рощин также заявил, что приговор обвиняемому предположительно будет оглашен в конце мая.

По данным ГИБДД, авария на западе Москвы произошла 26 июня 2017 года в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. По данным следствия, машиной управляла 20-летняя жительница Московской области Юлия Дубовцева. Владелец автомобиля, уроженец Балашихи Аркадий Смелов, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что и привело к ДТП.

Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста Аркадия Дымова, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Смелов содержался под стражей с конца июня 2017 года, вслед за этим суд отправил под домашний арест и Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. По словам проректора по правовым и административным вопросам МГИМО Сергея Шитькова, Смелов был отчислен из университета за нарушение учебной дисциплины.

Погибший байкер Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.