МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста до 20 мая бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, обвиняемому в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Четырнадцатого марта Мосгорсуд продлил срок содержания Ромаданова под стражей до 20 мая.
В ходе рассмотрения жалобы Ромаданов заявил, что он полностью сотрудничает со следствием, признает свою вину и раскаивается. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, а сам обвиняемый подал в Генпрокуратуру прошение о рассмотрении его дела в особом порядке.
Также в суде выяснилось, что следствие по делу было завершено.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.
Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.