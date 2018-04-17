В МЧС рассказали, как начался пожар в "Зимней вишне"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стало короткое замыкание над игровой зоной, сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Замыкание могло возникнуть из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы. "У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму", — уточнил Еникеев.

В МЧС также рассказали, что все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород.