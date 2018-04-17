Все пути эвакуации в "Зимней вишне" были блокированы токсичными продуктами

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции.

"Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом", — сказал Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.

В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и начальник пожарного звена Сергей Генин.