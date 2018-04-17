Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в терроризме, вывезшую сына в ИГ*

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно отправил под арест Дарью Ицанкову, обвиняемую в терроризме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Ицанковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию", — сказал собеседник агентства.
Ей предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), призывах к экстремисткой деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).
"Ицанкова объявлена в розыск", — добавили в пресс-службе.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.