СК начал проверку после гибели трех человек в ДТП в Омской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку в связи с ДТП в Омской области, в результате которого погибли три человека, сообщает Следственный комитет РФ.

"В связи гибелью трех человек в результате ДТП в Омской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщается в канале ведомства в мессенджере "Там-там".

По данным следствия, пассажирский микроавтобус "Газель" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В легковом автомобиле скончались три человека, в том числе ребенок. Пассажиры маршрутного автобуса доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает, отметили в СК.

Ранее во вторник в УМВД по региону сообщили, что в ДТП в Омской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на автодороге Любино-Красный Яр погибли четыре человека.