В Омской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

НОВОСИБИРСК, 17 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП в Омской области, где во вторник столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, сообщает УМВД по региону.

Сообщение о ДТП на автодороге Любино-Красный Яр поступило в 12.00 по местному времени (09.00 мск). "Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "Газель Луидор" (маршрут "Любино — Омск"), мужчина 1980 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по автодороге Любино – Омск, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Priora", — говорится в сообщении.

Водитель Lada Priora и два его пассажира (женщина и мальчик) скончались до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение.

В полиции отметили, что в момент ДТП в салоне микроавтобуса находились четыре пассажира, все они были доставлены в больницу. Чуть позже в медучреждении скончалась пострадавшая женщина 1959 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства аварии.