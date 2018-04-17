ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ* в Ростовской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ РФ пресекла деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в ходе мероприятий были задержаны трое членов группы.
"Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность международной террористической организации "Исламское государство"*, — добавляется в релизе.
*Террористическая организация, запрещена в России