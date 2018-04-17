ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ* в Ростовской области

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ РФ пресекла деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятий были задержаны трое членов группы.

"Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность международной террористической организации "Исламское государство"*, — добавляется в релизе.

*Террористическая организация, запрещена в России