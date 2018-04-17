Аппарат Кузнецовой запросил информацию об отравлении подростков в Туве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой запросил информацию об отравлении девяти подростков спиртосодержащей жидкостью в Туве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Ренат Абдеев.

"Знаем, запросили информацию", — сказал Абдеев РИА Новости, отвечая на вопрос, знают ли в аппарате об отравившихся подростках. Он уточнил, что проинформирует СМИ, когда в аппарате появятся данные о произошедшем.

Ранее СК сообщил, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.