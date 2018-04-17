Очаг возгорания в ТЦ в Архангельске находился в дизайнерской студии

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Очаг возгорания в торговом центре "Фокус" в Архангельске, по предварительным данным, находился на мансардном этаже в офисе дизайнерской студии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в 6.40 во вторник, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Спустя два часа после поступления сигнала пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, из здания было выведено шесть человек. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

"Очаг возгорания находился в офисном помещении в мансардном этаже трехэтажного здания. Всего в торговом центре размещены предприятия 16 арендаторов: это спортивный, мебельный, алкогольный и другие магазины, дизайнерская студия, в офисе которой, предположительно, и произошло возгорание, а также хостел, открытый на 3-м этаже в 2016 году", — говорится в сообщении.

Пожар, предположительно, произошел в мастерской ООО "Строй лидер ремонт", расположенной в мансардном этаже, добавили в ведомстве.

Пожар в ТЦ Фокус г. Архангельск pic.twitter.com/Bx9VNHHoVE — Pomor29 (@Igor_Dryakhlov) 17 апреля 2018 г.

Как отметили в ГУ МЧС со слов администратора хостела, в нем на момент пожара находились шесть постояльцев и сама администратор. "Все спали, запаха дыма и каких-то других признаков пожара мы не почувствовали. Мне позвонила работница одного из магазинов и сказала, что крыша здания горит, и нужно эвакуировать людей. Я разбудила гостей, все собрали вещи и вышли", — приводятся в сообщении слова администратора хостела "Теремок" Екатерины Котельниковой.

Как пояснил начальник службы пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Охрименко, звонок в пожарную охрану поступил довольно поздно, уже по открытому огню. К прибытию пожарных горел купол.

"Перекрытия на мансарде частично железобетонные, частично деревянные. Дерево и утеплитель прогорели, огонь перекинулся на пластиковые витражи, которыми был отделан купол. Возникла угроза распространения пламени на остальные помещения, в том числе на "аппендикс", пристроенный к основному зданию, где располагался хостел. Горение удалось остановить в тех же пределах. Нижерасположенные этажи от огня не пострадали, но пролиты водой", – отметил Охрименко.

Торговый центр удалось спасти. Как уточнили в МЧС, повреждения сосредоточены в верхней части здания, площадь пожара составила 800 квадратных метров.