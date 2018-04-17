Отравившихся в Туве подростков переводят в больницу Кызыла

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Отравившихся неизвестным веществом подростков в Туве переводят в реанимацию и токсикологию в больницу Кызыла, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

Ранее СК сообщил, что девять подростков попали в больницу в Туве после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, устанавливается место приобретения фальсифицированного алкоголя.

По уточненной информации минздрава республики, первый ребенок поступил в реанимацию из Торгалыг Улуг-Хемского кожууна утром во вторник. Второй вызов поступил позже – на машине привезли еще восемь мальчиков 2003-2004 годов рождения. Состояние пятерых подростков оценивается как стабильно тяжелое, четырех мальчиков – стабильное.

"После осмотра детей и оказания помощи медиками принято решение о переводе пострадавших в реанимационное отделение Республиканской детской больницы и токсикологическое отделение Республиканской больницы №1 на вертолете санитарной авиации. Четверо детей, состояние которых стабильно, также будут перевезены в Кызыл на наземном транспорте санитарной авиации. По оценке главного внештатного токсиколога минздрава Белекмы Ооржак, состояние детей позволяет их транспортировать, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на место вылетел вертолет санитарной авиации. По поручению главы Тувы на место выехали министр здравоохранения республики Орлан Донгак и главный внештатный токсиколог минздрава. Для проведения эпидемиологического расследования прибыли также представители управления Роспотребнадзора по Туве.