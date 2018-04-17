В Приамурье потушили лесной пожар недалеко от космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр — РИА Новости. Лесной пожар, который возник недалеко от строящегося в Амурской области космодрома Восточный, ликвидировали во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист по связям с общественностью Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.

О природном пожаре в районе космодрома сообщали и пользователи соцсетей, по их словам, горел лес, на снимках горизонт за стратегическим объектом скрыт клубами черного дыма.

"Пожар возник 13 апреля в 14 километрах от села курган Свободненского района (в этом районе находится Восточный и наукоград Циолковский), в понедельник он был локализован, сегодня на 12.00 (06.00 мск) пожар ликвидирован", — сказала Васюкова.

По ее словам, с пожаром боролись 75 человек, огонь прошел более двух тысяч гектаров.

В Приамурье действует особый противопожарный режим, установлен режим ЧС в лесах регионального характера, за сутки в области зарегистрировано 20 природных пожаров, на их тушении задействованы 760 человек.