Полицейские сняли нетрезвого дебошира с поезда Владивосток - Москва

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции сняли с поезда, следовавшего по маршруту Владивосток – Москва, нетрезвого дебошира, составлен административный протокол, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть… поступило сообщение о том, что пассажир поезда Владивосток — Москва находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок… Дебошир был доставлен в дежурную часть ", — сказала она.

По словам Волк, полицейские выяснили, что 28-летний житель Новосибирской области распивал в вагоне-ресторане спиртные напитки, пытался спровоцировать драку с пассажирами и не реагировал на замечания.

В отношении дебошира был составлен административный протокол, уточнила Волк. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.