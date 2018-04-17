Жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ Архангельска нет

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Фокус" в Архангельске удалось быстро локализовать и ликвидировать открытое горение, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.
По его словам, в центре сгорела кровля на площади около 300 квадратных метров. На фотографиях и кадрах видео, размещенных в социальных сетях, видны черные клубы дыма, поднимающиеся над куполообразной крышей центра. Движение транспорта было направлено по объездным путям. Причины пожара еще предстоит выяснить.
Открытое горение в ТЦ в Архангельске ликвидировано, люди не пострадали, сообщил источник в экстренных службах региона.#пожар #Архангельск pic.twitter.com/2xjkiG5JAT— Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2018 г.