Жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ Архангельска нет

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Фокус" в Архангельске удалось быстро локализовать и ликвидировать открытое горение, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.

"Сообщение поступило в 6.40, ликвидировано открытое горение было в 7.21. Жертв и пострадавших нет, было выведено шесть человек. В данный момент продолжается проливка конструкций", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в центре сгорела кровля на площади около 300 квадратных метров. На фотографиях и кадрах видео, размещенных в социальных сетях, видны черные клубы дыма, поднимающиеся над куполообразной крышей центра. Движение транспорта было направлено по объездным путям. Причины пожара еще предстоит выяснить.