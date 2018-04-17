В Архангельске ликвидировали открытое горение в торговом центре

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре "Фокус" в Архангельске на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Открытое горение в торговом центре ликвидировано на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание после возгорания покинули шесть сотрудников персонала. Обстоятельства ЧП выясняются.