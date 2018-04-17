В Архангельске ликвидировали открытое горение в торговом центре

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре "Фокус" в Архангельске на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Открытое горение в торговом центре ликвидировано на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что здание после возгорания покинули шесть сотрудников персонала. Обстоятельства ЧП выясняются.
В торговом центре "Фокус" в Архангельске тушат пожар. На месте работают 30 спасателей.https://t.co/Rh0gzNAThY#пожар #Архангельск pic.twitter.com/93quNRuARJ— Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2018 г.