В Архангельске загорелся ТЦ "Фокус"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возгорание произошло в архангельском торговом центре "Фокус", сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Семнадцатого апреля в 06.40 по адресу: Вологодская, 8 произошел пожар в ТЦ "Фокус". На место пожара выехали пожарно-спасательные расчёты", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.