В Архангельске загорелся ТЦ "Фокус"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возгорание произошло в архангельском торговом центре "Фокус", сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Семнадцатого апреля в 06.40 по адресу: Вологодская, 8 произошел пожар в ТЦ "Фокус". На место пожара выехали пожарно-спасательные расчёты", — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
В торговом центре "Фокус" в Архангельске тушат пожар. На месте работают 30 спасателей.https://t.co/Rh0gzNAThY#пожар #Архангельск pic.twitter.com/93quNRuARJ— Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2018 г.