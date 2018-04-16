В Чечне без электроснабжения оказались около 300 тысяч человек

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Около 286,5 тысячи человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения из-за отключения двух линий электропередачи, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что в 18.57 мск на подстанции "Акташ" действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ "Акташ – Гудермес тяговая" и "Ярыкcу – Ойсунгур".

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 286,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 82 МВт", — говорится в сообщении.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.