МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. По предварительным данным, причиной пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стало короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания — над детской игровой зоной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Замыкание могло быть вызвано протечкой в крыше. Снег, который не убирали с крыши здания, начал таять, а вода капала на провода, сообщает издание. Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, на которые затем перекинулось пламя из-за капающего сверху пластика.

Отмечается, что возгорание можно было локализовать сразу же, если бы удалось выключить вентиляцию, однако этого никто не сделал. Сигнализация в центре сработала впустую, поскольку сигнал тревоги включался не автоматически, а вручную с пульта охраны. Однако работник службы безопасности проигнорировал сигнал.

Этаж заволокло дымом за несколько минут. Люди, покидавшие в этот момент кинозал после завершения сеанса, увидели перед собой стену из дыма, за которой находился очаг возгорания. Некоторые из них попытались выбраться из здания через запасной выход, но он был заперт.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.