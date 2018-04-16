Снос частично обрушившегося дома в Москве займет до десяти дней

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Работы по сносу дома в центре Москвы, где в воскресенье произошло частичное обрушение, продлятся в пределах десяти дней, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Частичное обрушение здания 1916 года постройки произошло в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12, в воскресенье. Ранее Бирюков сообщил, что здание снесут.

Как отметил Бирюков, в ночь на понедельник в доме были проведены аварийно-спасательные мероприятия, был укреплен фундамент дома для того, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение. Он напомнил, что при демонтаже дома будут применены новейшие технологии — гидравлические ножницы.

"Работы будут продолжаться достаточно долго, это может занять в пределах десяти дней. Самая безопасная возможность наступит примерно после того, когда мы демонтируем три этажа. Далее наступит более безопасное состояние этого здания, в котором будем продолжать работу", — отметил Бирюков.

Он пояснил, что основные работы будут вестись в дневное время, весь мусор, образованный в ходе демонтажа, будет вывозиться своевременно.

"Все, что будем снимать, все, что будем крошить, будем потихоньку отсюда вывозить, здесь не будет навалов строительного мусора, навала кирпича, всё будем вывозить. Работа ювелирная и тонкая, поэтому будем вести работу так, чтобы не повредить здания, не нанести какой-то урон окружающим зданиям и сооружениям", — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что 67 жителей близлежащих домов переселены сейчас в гостиницы, еще 20 уехали на дачные участки или к родственникам. "С ними есть постоянный контакт", — подчеркнул он.

Бирюков пояснил, что в свои дома жители смогут вернуться, как только демонтаж достигнет своей безопасной точки, то есть когда будут снесены как минимум первые три этажа.