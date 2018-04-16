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Происшествия

Снос частично обрушившегося дома в Москве займет до десяти дней

18:3716.04.2018
(обновлено: 18:52 16.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПожарные расчеты МЧС РФ в центре Москвы. Архивное фотоПожарные расчеты МЧС РФ в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Работы по сносу дома в центре Москвы, где в воскресенье произошло частичное обрушение, продлятся в пределах десяти дней, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В центре Москвы частично обрушилось здание
Частичное обрушение здания 1916 года постройки произошло в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12, в воскресенье. Ранее Бирюков сообщил, что здание снесут.

Как отметил Бирюков, в ночь на понедельник в доме были проведены аварийно-спасательные мероприятия, был укреплен фундамент дома для того, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение. Он напомнил, что при демонтаже дома будут применены новейшие технологии — гидравлические ножницы.

"Работы будут продолжаться достаточно долго, это может занять в пределах десяти дней. Самая безопасная возможность наступит примерно после того, когда мы демонтируем три этажа. Далее наступит более безопасное состояние этого здания, в котором будем продолжать работу", — отметил Бирюков.

Он пояснил, что основные работы будут вестись в дневное время, весь мусор, образованный в ходе демонтажа, будет вывозиться своевременно.

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В Москве снесут здание, где произошло обрушение
"Все, что будем снимать, все, что будем крошить, будем потихоньку отсюда вывозить, здесь не будет навалов строительного мусора, навала кирпича, всё будем вывозить. Работа ювелирная и тонкая, поэтому будем вести работу так, чтобы не повредить здания, не нанести какой-то урон окружающим зданиям и сооружениям", — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что 67 жителей близлежащих домов переселены сейчас в гостиницы, еще 20 уехали на дачные участки или к родственникам. "С ними есть постоянный контакт", — подчеркнул он.

Бирюков пояснил, что в свои дома жители смогут вернуться, как только демонтаж достигнет своей безопасной точки, то есть когда будут снесены как минимум первые три этажа.

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