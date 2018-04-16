ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Повышение уровня воды в трех реках Воронежской области может привести на текущей неделе к подтоплению территорий в двух районах и одном городском округе, сообщает в понедельник облправительство.

По состоянию на 16 апреля в Воронежской области в зоне паводка находятся 63 дома и около 700 приусадебных участков с населением порядка 200 человек на территории четырёх районов, подтоплено 14 низководных мостов в 11 районах. Всего с подтопленных территорий эвакуировано 59 человек, из них пятеро находятся в пунктах временного размещения в Новоусманском районе. Ситуация с паводком стала одной из главных тем оперативного совещания правительства области 16 апреля.

"На текущей неделе сохранятся погодные условия, способствующие повышению уровня воды в реках Хопер, Ворона и Савала, из-за чего возможны локальные подтопления на территории Грибановского и Новохоперского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа", — говорится в сообщении.

Как рассказал на совещании начальник главного управления МЧС по Воронежской области Александр Кошель, на минувшей неделе оказались подтоплены 26 населенных пунктов на территории девяти районов, 2952 приусадебных участка, 560 домов, в которых проживают 1055 человек, и 24 низководных моста.

Отдельно Кошель доложил об обстановке в наиболее пострадавших районах.

"В Калачеевском районе все ранее затопленные приусадебные участки и дома освободились от воды, идет очистка территорий и откачка воды из подвалов и погребов. В Новоусманском районе зафиксировано незначительное уменьшение уровня воды, подтопленными остаются 94 дома. Из 11 эвакуированных жителей семь остаются в пункте временного размещения", — информируют областные власти.

По их данным, подъем воды в реке Битюг прекратился, однако подтопленными в Бобровском районе остаются 44 дома и более 200 приусадебных участков. В Аннинском районе из-за размытия плотины отрезаны от путей сообщения восемь населенных пунктов, в Рамонском районе из-за подъема воды лодочное сообщение организовано с селом Ступино.

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