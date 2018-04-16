Суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков", — огласил решение один из судей коллегии.

Одновременно он вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями, допущенными при расследовании и рассмотрении дела по существу.

Пока дело будет в прокуратуре, Мисюрина останется под подпиской о невыезде.

Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство. Дело рассматривалось в закрытом режиме ради сохранения медицинской тайны.

Дело Мисюриной

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя трепанобиопсию (взятие образцов костного мозга и костной ткани), Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Следствие считает, что Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры.

В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.

Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Позднее прокуратура попросила отменить приговор и вернуть дело в ведомство. Следствие, по мнению ведомства, проходило с нарушениями. Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения. В СК удивились этой просьбе, подчеркнув, что таким поведением прокуратура "ставит под сомнение компетентность своих же сотрудников".