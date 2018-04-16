Суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одновременно он вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями, допущенными при расследовании и рассмотрении дела по существу.
Пока дело будет в прокуратуре, Мисюрина останется под подпиской о невыезде.
Приговор обжаловала как защита, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая просила вернуть дело в надзорное ведомство. Дело рассматривалось в закрытом режиме ради сохранения медицинской тайны.
Дело Мисюриной
В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.
Позднее прокуратура попросила отменить приговор и вернуть дело в ведомство. Следствие, по мнению ведомства, проходило с нарушениями. Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения. В СК удивились этой просьбе, подчеркнув, что таким поведением прокуратура "ставит под сомнение компетентность своих же сотрудников".