СК начал проверку после гибели упавшего с балкона в Ставрополе ребенка

ПЯТИГОРСК, 16 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели ребенка, который упал с балкона пятого этажа на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.

"По предварительным данным, вечером в воскресенье с балкона пятого этажа квартиры одного из высотных домов города Ставрополя упал шестилетний мальчик. Трагедия произошла, когда мать ребенка ненадолго отлучилась из дома, а отец находился на работе", — говорится в сообщении.

После падения мальчика доставили в реанимационное отделение больницы, где в этот же день, не приходя в сознание, он скончался от полученных травм, добавили в СК.

"Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий… опрашиваются соседи, родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК.