Главу ОБЭП Азова задержали за взятки и "крышевание" подпольных казино

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Азову, Батайску, а также Азовскому и Кагальницкому районам Ростовской области задержан за "крышевание" подпольного игорного бизнеса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, он получал на протяжении двух лет по 70 тысяч в неделю от владельцев незаконных игорных заведений, общая сумма взятки составила 7,2 миллиона рублей", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что обвиняемый уволен "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Против него возбудили дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Бывшему начальнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В полиции добавили, что факт подкупа выявили сотрудники собственной безопасности совместно с представителями УФСБ по региону.