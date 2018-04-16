В Ярославской области пьяный полицейский на служебной машине попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Нетрезвый полицейский на служебном автомобиле врезался в другую машину, в итоге медицинская помощь потребовалась трем женщинам, две из которых госпитализированы, виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел, сообщает УМВД по региону.
"По предварительной информации, сотрудник ОМВД России по Ростовскому району, мужчина 1973 года рождения, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21310, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 под управлением мужчины 1972 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП в Ростовскую ЦРБ доставлены три пассажирки автомобиля ВАЗ-21101.
Руководство УМВД назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, информирует ведомство.