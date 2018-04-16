В Красноярске прохожий обезвредил мужчину, напавшего с ножом на продавщицу

КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Случайный прохожий до приезда полиции обезвредил и удерживал злоумышленника, угрожавшего женщине ножом в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом работнице магазина сети натяжных потолков и пластиковых окон. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили, что "неравнодушный случайный прохожий обезвредил злоумышленника и удерживал его до приезда следственно-оперативной группы".

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ведомстве сообщили, что в данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В красноярской полиции приняли решение о поощрении мужчины, обезвредившего преступника.