В Новой Москве рабочий погиб на стройке, упав в шахту лифта

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рабочий погиб на территории строительного объекта в Новой Москве, предположительно, при падении с высоты, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

"15 апреля 2018 года на территории строительного объекта, расположенного в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы, обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — говорится в сообщении.

По данным следствия, потерпевший упал в шахту лифта строящегося объекта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.