В Петербурге мужчина убил собаку на глазах у ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. В Санкт-Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка, сообщила пресс-служба местного ГУМВД.
7.7%Крупного денежного штрафа
9.1%Принудительных работ
62.6%Лишения свободы
20.6%Это больные люди, их нужно лечить
От полученных ранений животное скончалось.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавила пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.