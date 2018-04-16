В Красноярске арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Красноярска арестован по подозрению в жестоком истязании четырехлетней падчерицы, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

"Двадцатилетний житель Красноярска арестован по уголовному делу об истязании четырехлетней падчерицы, которую он избивал ремнем и шнуром от зарядки", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая девочка и ее шестилетняя сестра изъяты из семьи.

Следствие полагает, что мужчина бил падчерицу с 12 по 13 апреля, ребенок получил многочисленные ушибы и травмы.

При этом, согласно сообщению, мать девочки не хотела оглашать случившееся и пыталась оказать помощь самостоятельно. В полицию сообщил знакомый женщины, который случайно увидел пострадавшего ребенка.

В отношении отчима возбуждено уголовное дело "Истязание малолетнего". Четырехлетняя девочка находится на стационарном лечении, а ее сестра — в социально-реабилитационном центре.