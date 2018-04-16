Опознан четвертый погибший при крушении Ми-8 в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Четвертого погибшего при крушении вертолета в Хабаровске опознали по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости представитель краевого Бюро судебно-медицинской экспертизы.

В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу.

"Четвертый погибший опознан — Юрий Борода", — сказал РИА Новости представитель бюро.

По его словам, опознание еще двух человек продолжается.

В субботу в Хабаровске прошли похороны двух погибших, еще одного похоронили в понедельник.