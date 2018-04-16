На Кубани автомобиль сбил шесть человек

КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку на Кубани после наезда автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, на находившихся на обочине четырех детей и двух женщин, три человека доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 18.55 мск в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на обочину и столкнулся c идущими по ней людьми.

"После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

С места происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет и 39-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и 39-летней женщине — оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — добавили в ведомстве.