В Москве снесут здание, где произошло обрушение

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Здание в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12, где в воскресенье произошло частичное обрушение, снесут, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.

Как рассказал Бирюков, обрушение было вертикальным – две полосы с шестого этажа до самого низа, ширина этих полос по 1,5 метра. Частичное обрушение произошло в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

"Специалисты ведут мониторинг и будут приниматься меры к тому, чтобы в последующем проводить работу по разборке этого здания", — сказал он.

Бирюков отметил, что также были разрушены леса, которые опоясывали территорию этого здания по периметру, и сейчас ведутся работы по разбору этих лесов.

"Будем подтягивать силы, специализированную технику, которая будет заниматься разборкой этого здания, привлекаем гидравлические большие ножницы, которые будут разрезать по периметру стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить и не дать возможности дальнейшему падению", — сказал он.

Заместитель мэра напомнил, что никто из жителей и пешеходов не пострадал. "Жители близлежащих домов все выведены, возможность забрать свои документы жителям была предоставлена. Они размещены в гостинице", — заключил он.