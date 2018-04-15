На Ямале 16 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали при столкновении вахтового КамАЗа и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Авария, по данным ведомства, произошла около 13:30 по местному времени (11:30 мск) на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый КамАЗ и грузовик МАЗ.

"По предварительной информации, пострадали 16 человек, погибших нет. Все доставлены в больницу города Новый Уренгой каретами скорой помощи и вертолетом санавиации", — заявил собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько человек находилось в автобусе в момент аварии, пояснив, что в обеих машинах в общей сложности, как предполагается, было 16 человек.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД, столкновение автомобилей произошло на ведомственной дороге. Вахтовый автобус, по предварительной информации, перевозил сотрудников одного из дочерних предприятий "Газпрома".